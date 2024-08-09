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شريم: حب الحياة يعني بناء وطن حقيقي وليس مصيفا او منتجعا سياحيا

9
AUGUST
2024
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كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر صفحتها ما يلي :"

"نحنا شعب منحب الحياة" ، عبارة تكاد ان تصبح cliché لكثرة تردادها ، فقط للتوضيح وبكل محبة ،نعم من يحب الحياة يشارك بكافة مباهجها ويُرفه عن نفسه رغم كل شيء ،ولكن وايضا الشعب الذي يحب الحياة لايرضى ان يبقى متفرجا على :
-مسؤولين يسعون لابقاء بلده من دون رئيس تحت حجج واهية لا تنطلي على احد
-مسؤول سرق جنى عمره لهذا الشعب ومع ذلك يعيش مكرما محميا من مسؤولين آخرين فيما هو مطلوب دوليا
-قضاء ضعيف لدرجة انه لايقوى على محاسبة ولو فاسدا واحدا، وكيف يفعل وقد نخر الفساد قسما كبيرا من جسمه القضائي
-بقاء بلده لاكثر من ٤ سنوات دون خطة انقاذ تخرجه مما هو فيه من ازمات مالية ونقدية غير مسبوقة
-تأجيج بعض المسؤولين عن وعي او غير وعي الانقسامات الطائفية في وقت نحن بمواجهة كيان قضى على الاخضر واليابس في غزة ومستعد ان يقوم بالمثل واكثر في بلادنا والمفروض ان نكون صفا واحدا
- على جدال عقيم حول الموقف من الحرب التي قد تأتي باي وقت… الحرب اخذنا اليها طرف هذا صحيح لكن الوقت الان ليس للمحاسبة ، التي ستأتي حتما اذا قررنا ان نحاسب ، بل لرص الصفوف ومواجهة الاسوأ ان حب الحياة لا يكون بغض النظر عن اي يكن ومهما كانت الاعتبارات بل بمحاسبة المرتكبين لان حب الحياة يعني بناء وطن حقيقي وليس مصيفا او منتجعا سياحيا."

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