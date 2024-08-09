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"حتى إشعار آخر"... طلبٌ من إسرائيل لمستوطني الشمال!

9
AUGUST
2024
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طلبت إسرائيل، الجمعة 9 آب 2024، من سكان البلدات الحدودية البقاء بمحاذاة المناطق الآمنة "حتى إشعار آخر"، عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

هيئة البث الإسرائيلية قالت: "طُلب من سكان خط المواجهة في شمال البلاد البقاء بمحاذاة المناطق الآمنة، حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أن "قذائف صاروخية أطلقت صوب كريات شمونا ومحيطها صباح (الجمعة)، مرة أخرى، دون ورود تفاصيل أوفى" بشأن ذلك.

وأضافت، "في وقت سابق صباح اليوم، سقطت ثلاث إلى أربع قذائف صاروخية في مناطق مفتوحة مجاورة لكريات شمونا، دون وقوع إصابات أو أضرار". 

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات حربية الليلة الماضية (مساء الخميس) مقر قيادة لحزب الله في منطقة حناوية، وبنية تحتية معادية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان".

وتابع، "إضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات منصة إطلاق استخدمها حزب الله في منطقة عيتا الشعب، حيث أطلقت منها قذائف صاروخية يوم أمس (الخميس) نحو منطقة بيرنيت في الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات".

وأوضح الجيش أنه "استمرارا للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقتي منارة وكريات شمونا، تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات".

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