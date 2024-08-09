الحلبي: الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية في هذا التاريخ!

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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي الذي قال:" وضعت دولة الرئيس في اجواء انتهاء الامتحانات الرسمية ، وابلغته بضرورة تمرير اجراء الدورة الاستثنائية في اول جلسة لمجلس الوزراء، ومن المزمع وبعد صدور المرسوم ان تبدأ الدورة الاستثنائية بتاريخ السبت ٢٤ آب ولغاية ٢٨ او ٢٩ منه بحسب الفرع الذي سيتقدم اليه المرشحون."

اضاف:" وكانت مناسبة عرضنا أوضاع وزارة التربية وما ينتظرها من تحديات مع بداية السنة الدراسية المقبلة لا سيما في ظل الاوضاع في الجنوب وما يمكن أن يترتب على ذلك من انعكاس على اوضاع الأبنية المدرسية .كما بحثنا في قضايا لها علاقة بسير عمل العام الدراسي المقبل ، كذلك بحثنا في مواضيع لها علاقة بالجامعة اللبنانية ،ونشكر دولة الرئيس على الدعم الذي يقدمه لقطاع التربية".