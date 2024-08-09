خط ثانٍ للنقل المشترك بين نهر الموت وبعبدا..

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أطلقت أمس، مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في وزارة الأشغال العامة، الخط الثاني من خطوط النقل المشترك الـ11. يأتي ذلك بعد مضي شهر من افتتاح الخط الأول الذي يسير من نهر الموت إلى النادي العسكري، ذهاباً وإياباً. ويربط الخط الثاني بين منطقتي نهر الموت ومستشفى بعبدا الحكومي، على أن تُطلق بقية الخطوط تباعاً حتى نهاية شهر أيلول المقبل. وتكمن أهمية الخط الجديد في «مروره بمنطقة تعج بعدد من الدوائر الرسمية»، بحسب تصريح لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية. وينتمي الخط الجديد للمجموعة «ب»، بحسب ملحقات دفتر الشروط الخاص بمزايدة الباصات العمومية، وسيدفع الراكب مبلغ 75 ألف ليرة مقابل الانتقال في هذه الرحلة التي قدّرت المصلحة مدّتها من منطقة «السيتي مول» وصولاً إلى مستشفى بعبدا الحكومي بـ65 دقيقة، وطول الخط الواحد 22 كيلومتراً، حيث ستتوقف على 25 محطة، وستعمل عليها 4 باصات من طراز «ميتسوبيشي» التي تستوعب 24 راكباً من السادسة صباحاً، حتى الثامنة مساءً.