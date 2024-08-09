اتصالات لتطويق الحساسيات في الجبل!

A + A -

في سياق احتواء ما كشف عبر مواقع التواصل والفيديوات بين نازحين من الجنوب وأشخاص من قرى درزية إلتجأ اليها هؤلاء، جرت اتصالات عاجلة لمعالجة الموقف، واحتواء الحساسات، منعاً لتفاقمها.

وكانت انتشرت على المواقع ان بلدية دير قوبل ألغت عقد ايجار لإمرأة جنوبية وعائلتها وطالبتها بمغادرة البلدة، وكذلك انتشر فيديو عن اخراج امرأة واولادها من بلدة غريفة من قبل شبان.

ولاقت هذه الفيديوات ردود فعل مختلفة لدى المتابعين، وأقرباء السيدتين، وناشطين جنوبيين.

وكان رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السباق وئام وهاب دعا الدروز الى الاقتداء بسلطان باشا الاطرش، الذي استضاف أدهم خنجر (الثائر الجنوبي ضد الفرنسيين)، مؤكدا ان بيوت الدروز في الجبل مفتوحة لأهل الجنوب.