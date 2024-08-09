living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصادر لـ"الديار": رد "الحزب" سيكون غير مسبوق!

9
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وفقا لمعلومات "الديار"، استنتج الالمان ان ايران غير مردوعة، وان رد حزب الله سيكون غير مسبوق وتحت عنوان استعادة الردع لمنع «اسرائيل» من اعادة الكرة مرة جديدة. وبعد ذلك يمكن العودة الى الحديث عن ترتيبات على الحدود يسبقها وقف المجزرة في غزة. اما اذا ارادت واشنطن ترك نتانياهو يجر المنطقة الى الحرب، فان حزب الله بات على كامل جهوزية لمواجهة الاسوأ، على الرغم من انه لا يرغب بذلك. وهذه الخلاصة التي نقلها الالمان لـ «اسرائيل» وواشنطن كانت كافية بالامس لابقاء حالة الاستنفار على اشدها في كيان الاحتلال، وتاليا ارتفاع منسوب التهديدات.

وامام هذه المعطيات، تلخص مصادر ديبلوماسية الوضع بالاتي «الأميركيون يخشون من تبادل هجمات سيجرهم إلى داخل المناوشات بسبب التزامهم الذي تم التعبير عنه في الفترة الأخير بالدفاع عن إسرائيل. واليوم الإدارة الاميركية تسابق الوقت وتروج ان هناك «مخرج» قبل مسار التصادم مع إيران وحزب الله واسرائيل. وإذا وافق نتناياهو على المضي بصفقة التبادل في الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة جهود الردع، فثمة احتمال لوقف التصعيد الذي قد يجر الطرفين إلى حرب."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   