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وفقا لمعلومات "الديار"، استنتج الالمان ان ايران غير مردوعة، وان رد حزب الله سيكون غير مسبوق وتحت عنوان استعادة الردع لمنع «اسرائيل» من اعادة الكرة مرة جديدة. وبعد ذلك يمكن العودة الى الحديث عن ترتيبات على الحدود يسبقها وقف المجزرة في غزة. اما اذا ارادت واشنطن ترك نتانياهو يجر المنطقة الى الحرب، فان حزب الله بات على كامل جهوزية لمواجهة الاسوأ، على الرغم من انه لا يرغب بذلك. وهذه الخلاصة التي نقلها الالمان لـ «اسرائيل» وواشنطن كانت كافية بالامس لابقاء حالة الاستنفار على اشدها في كيان الاحتلال، وتاليا ارتفاع منسوب التهديدات.

وامام هذه المعطيات، تلخص مصادر ديبلوماسية الوضع بالاتي «الأميركيون يخشون من تبادل هجمات سيجرهم إلى داخل المناوشات بسبب التزامهم الذي تم التعبير عنه في الفترة الأخير بالدفاع عن إسرائيل. واليوم الإدارة الاميركية تسابق الوقت وتروج ان هناك «مخرج» قبل مسار التصادم مع إيران وحزب الله واسرائيل. وإذا وافق نتناياهو على المضي بصفقة التبادل في الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة جهود الردع، فثمة احتمال لوقف التصعيد الذي قد يجر الطرفين إلى حرب."