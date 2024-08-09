رئاسة الجمهورية: الموضوع في مكان آخر...

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الأنباء الكويتية: سياسيا وفيما غاب الحديث عن الموضوع الرئاسي منذ اغتيال المسؤول العسكري لـ «حزب الله» فؤاد شكر، فإن الحديث في هذا الملف قد عاد من خلال دعوة مجلس المطارنة في اجتماعه الشهري بالديمان إلى عقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية.





وفي هذا الإطار قال مصدر مقرب من «الثنائي» لـ«الأنباء»: «الموضوع في مكان آخر، والحل لا يكون في جلسة في غياب قدرة أي فريق على حشد 65 نائبا، وهو العدد المطلوب في الدورة الثانية من الانتخاب (وغيرها بعد الدورة الأولى) لإيصال رئيس، بل على العكس فإن المعارضة التي أمنت 59 نائبا اقترعوا لمرشحها جهاد أزعور في آخر جلسة في 14 يونيو 2023، تراجع عدد المؤيدين لمرشحها بانسحاب أكثر من كتلة ونائب مستقل».



وأضاف: «اذا كان أي فريق لم يستطع ان يغير في مواقف النواب المستقلين او المترددين على مدى سنة على رغم كل المبادرات التي طرحت والمساعي التي جرت، فهل يمكن تغيير هذه المواقف خلال ساعة بين جولة اقتراع وأخرى؟ وتاليا لابد من الجلوس على الطاولة والتوصل إلى اتفاق. وكل حديث غير ذلك لن يقربنا خطوة من انتخاب رئيس للجمهورية، بل على العكس قد يكون سببا لمزيد من الانقسام والتشرذم في بلد لا تنقصه الأزمات المتشعبة».