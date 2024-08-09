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تحذير أميركي لإيران من ضربة مدمرة لحكومتها الجديدة إذا هاجمت "إسرائيل"

9
AUGUST
2024
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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي، الخميس، بأن الولايات المتحدة حذّرت إيران من أن حكومتها المنتخَبة حديثاً واقتصادها قد يتعرضان لضربة مدمّرة، إذا شنت هجوماً كبيراً ضد إسرائيل.

 

وقال المسؤول الأميركي إن «هذا التحذير جرى إبلاغه مباشرة، وكذلك من خلال وسطاء، دون أن يقدم تفاصيل محددة». وأضاف: «لقد أرسلت الولايات المتحدة رسائل واضحة إلى إيران مفادها أن خطر التصعيد الكبير إذا قامت بهجوم انتقامي كبير ضد إسرائيل هو خطر مرتفع جداً»، مشيراً إلى أن هذه الرسائل حذّرت طهران أيضاً من «وجود خطر جسيم على اقتصاد إيران واستقرار حكومتها المنتخَبة حديثاً إذا سلكت هذا المسار».

 

وأشار مسؤولون إلى أن الرسالة الأميركية لطهران لم تكن تهدف إلى التهديد بشن عمل عسكري أمريكي ضد أهداف في إيران، بل كانت تهدف إلى التحذير من مخاطر إثارة رد عسكري قوي من إسرائيل،

 

كما لم يتأكد المسؤولون مما إذا كان «حزب الله» يخطط للهجوم، في الوقت نفسه بشكل منسق مع إيران أم بشكل منفصل. ويملك «حزب الله» ترسانة كبيرة من الصواريخ التي يمكن أن تصل إلى إسرائيل، والخشية هي أن تهاجم الجماعة وإيران، في الوقت نفسه، لمحاولة إغراق الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية.

 

وقال مسؤول أمريكي آخر: «في المرة السابقة حصلنا على إشعار مسبق بشكل أكبر، وهذه المرة يعتمد الناس على أفضل التخمينات».


الشرق الأوسط
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