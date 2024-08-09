عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 آب 2024

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الأخبار: الخديعة الكبرى: مناورة جديدة لحماية إسرائيل

قبرص ترضخ لأميركا: الجزيرة منصّة اعتراض ضد إيران وحزب الله: عتاد عسكري أميركي «غير مسبوق» وجسر جوي بين لارنكا وبافوس وتل أبيب



البناء: مناورة أميركية في الربع الأخير من الساعة لإجهاض ردّ إيران وقوى المقاومة / إعلان أميركي مصري قطري عن مشروع للتفاوض بعد أسبوع لإنجاز اتفاق غزة/ محور المقاومة ملتزم بما تقرّره المقاومة الفلسطينية حول أيّ مفاوضات أو اتفاق

النهار: حسابات الحرب الشاملة أم مقايضات اللحظة الأخيرة؟

اللواء: تصاعد الهجمات والضربات.. وانتظار ثقيل في المنطقة

لبنان يؤكد للسفراء تمسُّكه بالقرار 1701.. واتصالات لتطويق الحساسيات في الجبل

الديار: محور المقاومة يقر اهداف الرد الدقيق بانتظار «ساعة الصفر»؟

نصرالله يربح الحرب النفسية والضربة الاستباقية تقسم «اسرائيل»

اخفاق ألماني في «دوزنة الردود» ولندن تخشى الانزلاق الى الحرب

l'orient le jour: L’Iran pourrait modérer sa riposte, pas le Hezbollah



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: تحذير أميركي لإيران من ضربة مدمرة لحكومتها الجديدة إذا هاجمت إسرائيل

الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: اتفاق مرجح على تجنّب الحرب الموسعة عنوانه «وقف النار في غزة» و«المرافق النفطية في سورية»