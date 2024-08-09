أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 آب 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

نفت مصادر دبلوماسية أن يكون الحديث عن استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني أو الإفراج عن أموال إيرانية قد تم التداول به في إطار النقاش الذي أجراه المسؤولون الإيرانيون مع الوسطاء الذي جاؤوا يقترحون خفض التصعيد من بوابة مطالبة إيران وقوى المقاومة بعدم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية وأن الجواب الإيراني كان يسأل عما إذا كان الوسطاء مستعدّين لإدانة الاعتداءات أولاً وتأكيد حق الدفاع للمعتدى عليهم ثانياً وسحب الحشود العسكرية التي تقول للمعتدي أنه يحظى بالحماية ثالثاً وتفعيل إطار دولي لمعاقبة المعتدي رابعاً ليكون للنقاش وظيفة غير إطلاق يد المعتدي ومنحه جوائز بدل العقوبات على اعتداءاته.

كواليس

رأى دبلوماسيون يتابعون ما يجري على خط الوساطة على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية وعزم إيران وقوى المقاومة على ردّ مناسب أن الكلام الأميركي عن تهديد الاقتصاد الإيراني والاستقرار الإيراني يشير إلى فشل الوساطات أولاً وإلى حجم التماهي بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي ثانياً، وهذا يعني أن الوساطات كانت مجرد عملية خداع أميركية تولتها بالوكالة دول دفعتها واشنطن للتحرك لإجهاض الرد ومنح الكيان عائدات اعتداءاته دون التعرّض لأذى الرد، وليس كما قيل لفتح الطريق لحل ينهي الحرب على غزة لا زالت قوى المقاومة وإيران تقول إن المرجعية الوحيدة الصالحة لبحثه هي قيادة المقاومة في غزة.



اللواء: أسرار

لغز

بخلاف التقديرات الجارية في بعض الأندية الدبلوماسية، فأجواء الميدان توحي بأن تحديد «الهدف الموجع» هو الذي يؤخر ردّ أطراف المحور، وفقاً لقيادي مقترب..

غمز

تواجه نائبة جنوبية مأزقاً لجهة التعاطي مع جملة تصريحات، أدت إلى إضعاف حجتها، خلافاً للانطلاقة الأولى التي أدت بها إلى الندوة البرلمانية.

همس

يغادر سكان أحياء معيَّنة في الضواحي مساكنهم ليلاً، ويعودون نهاراً لممارسة حياتهم كالمعتاد.