ليتيسيا عون خسرت الميدالية البرونزية بعد أداء بطولي

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خسرت بطلة التايكواندو ليتيسيا عون الميدالية البرونزية، لكنها استحقت احترام اللبنانيين، وجعلتنا نحلم مجدداً بتحقيق انجاز أولمبي.

فبعد طول انتظار اعادت بطلة التايكواندو ليتيسيا عون الأمل الى لبنان بدخول لائحة الميداليات في دورة باريس الاولمبية بمنافستها على الميدالية البرونزية في وزن تحت 57 كيلوغراماً، بعد يوم طويل فازت فيه بمباراتين، ثم خسرت اثنتين تواليا في نصف النهائي وعلى الميدالية البرونزية.

حبس لبنان الانفاس خلف البطلة ابنة الدامور تلميذة الطب التي كانت قريبة من تحقيق الحلم المنتظر، ولعبت بشجاعة وبثقة حتى النفس الاخير، فاستحقت التحية والتقدير.