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أميركا غارقة في انتخاباتها...

8
AUGUST
2024
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مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الخميس 8 آب 2024


أميركا غارقة في انتخاباتها. اسرائيل تنتظر ردَّ ايران. ايران تنتظر التوقيت المناسب. قطر وتركيا تدعوان المجتمع الدولي لمنع التصعيد. العراق يوقف المتورطين باستهداف قاعدة عين الاسد الاميركية. الحوثيون يكررون التهديد باسم المحور. جبهة الإسناد اللبنانية تواصل تقديم التضحيات من أجل قضية لا يفهمها كثيرون من  اللبنانيين، ولو أنهم داعمون لمقاومة أي عدوان على  لبنان.
هذا في الشان الاقليمي. اما في الشان السياسي المحلي، فرئيس مجلس النواب ينتظر الإجماع على التشاور أو الحوار، قبل الدعوة الى أي جلسة رئاسية. رئيس حكومة تصريف الاعمال يجري اتصالات شكلية، لأن القرار في مكان آخر غير الحكومة، في الخارج والداخل. أما الوزراء والنواب، فغالبيتهم عملياً بلا عمل، وبعضهم يمارس هواية التنبؤ السياسي حول المواعيد والأحداث.
وعلى مستوى القوى السياسية، الثنائي على موقفه الرابط إنجاز الاستحقاق الرئاسي بالتوافق على مرشح محدد. تيار المستقبل يعاود التحرك بحذر. ما القوات، فتلملم آثار التصريحات المستغربة لنائبتها الجزينية غادة ايوب، التي كادت تتسبب بفتنة طائفية، ولاسيما مع أبناء صيدا.
وفي الموازاة، يقارب التيار الوطني الحر استحقاقاته الداخلية بروية وتأنٍ، متمسكاً بمساعيه الانفتاحية لإنجاز الاستحقاقات الكبرى على مستوى الوطن.

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