"المقاومة الاسلامية": استهداف منصات القبة الحديدية في خربة منوت بالكاتيوشا وثكنة زرعيت بصواريخ بركان

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" اعلنت في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الدوير، قصف مجاهدونا اليوم الخميس 08-08-2024، بصليات من صواريخ الكاتيوشا منصات القبة الحديدية ومرابض مدفعية العدو وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي المحتل".

كذلك اعلنت انه "ردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة مجدل زون، قصف مجاهدونا اليوم ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابعة للواء الغربي) بصواريخ بركان".