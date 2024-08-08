living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"القوات": من غير الجائز تحوير الحقائق على حساب كرامة الناس

8
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:


تستنكر الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" أشدّ الاستنكار هذا الدرك المُعيب الذي وصله بعضهم إليه، وذلك لأهداف بحت سياسية، حيث لا يتردّدون مؤخّرًا في تحوير الكلام ودسّ الأحقاد بشكل ممنهج وذلك لغايات معروفة للقاصي والداني، ولا تمتّ إلى الحقيقة أو المنطق بأيّ صلة.
إنّ مواقف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب، الوطنيّة والميثاقيّة والسياديّة والدستوريّة وغير الطائفيّة، بارزة ومتقدمة في الدفاع عن وحدة لبنان وأمان شعبه وخاصة أمن الجنوبيّين؛

الجنوبيّون كلّهم بوجه ما يتعرّضون إليه من تهجير ودمار وموت، ومعارك عبثيّة على مدى سنوات، وفي التّصدي لمشروع مسلّح من خارج إطار الشرعيّة والمؤسسات.


فمن غير الجائز، أن تقوم بعض الجماعات، والتي هي بصدد إبرام تحالفات هجينة في الفترة الأخيرة، ولتغطية محاولاتها هذه، بتحوير الحقائق، على حساب كرامة الناس ووطنيّتهم، عبر تشويه مواقفهم بشكل متعمّد ومشبوه وغير لائق.

إنّ النائب غادة أيوب، تُعدّ من أحد أنجح أعضاء المجلس النيابي الحالي، ويُشهد لها بنظافة كفّها، واتّزان مواقفها، ومهنيّة خطواتها أكان في العمل التشريعي أو الرقابي أو الإنمائي، وقد أرست هذه الصورة التراكمية الناصعة في سجلّها المجتمعي والمهني والوطني، هي التي ترعرعت بين منطقتيّ صيدا وجزين، حيث متّنت علاقاتها الأخوية مع مكوّنات المجتمع الجنوبي كافّةً، وقدّمت نموذجًا في خوض العمل الاجتماعي والسياسي بعيدًا من التزلّف المصلحي أو اللغة الغرائزيّة التي يمتهنها هؤلاء، وقد تحوّل اليوم واعظًا مستجدًّا حولها.


إنّ أسوأ ما قد يصله العمل الوطني، هو في أن تُستخدم أدوات المسّ بالكرامات وبتشويه الوقائع، وسيلة للصعود السياسي.

من هنا، تؤكّد الدائرة الإعلامية، مواصلة "القوات اللبنانية" السّعي مع اللبنانيّين كلّهم، مسلمين ومسيحيّين، في اعتماد لغة وطنيّة تتخطّى حسابات فئويّة ومناطقيّة لا ترقى لما يتعرّض له الشعب اللبناني من مخاطر يوميّة جمّة.


إنّ الأزمة الوجوديّة التي يعاني منها لبنان اليوم، هي أزمة المسلمين والمسيحيّين سويّةً، في مواجهة مسلمين ومسيحيّين آخرين، مصرّين على دفع البلد نحو الهاوية، وذلك كلّه خدمةً لمصالح إيران الاستراتيجيّة؛ وما بعض الحملات المشبوهة التي نشهدها مثل الحملة على النائب غادة أيوب، إلّا تغطيةً لهذه الحقيقة.

في لبنان، حقيقة واحدة، ألا وهي أنّ اللبنانيّين، مسلمين ومسيحيّين، يُستشهدون ويُعانون ويتألّمون ويجوعون ويُهاجرون، ليس لأيّ سبب لبناني، بل لأسباب خارجة كلّيًا عن إرادتهم وبعيدة من أحلامهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   