نقابة المحامين في طرابلس توضح حول التسجيلات المتناقلة على مجموعات التواصل الاجتماعي

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أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس ببيان، أنه "في ضوء تناقل تسجيلات على مجموعات التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات والحسابات الوهمية تتضمن تفاوضا فيما بين أحد المتبارين وبين وكيله القانوني مدير مركز التدرج والتدريب المهني المستمر، وبعد قيام بعض الصفحات والحسابات الوهمية المعروفة المصدر بنشر هذه التسجيلات وفبركة فيديو يحتوي على الكثير من الإساءات والمس بسمعة ومكانة النقابة والنقيب والأعضاء، يهمه أن يوضح الآتي:

أولا: إن نقابة المحامين في طرابلس لها تاريخها العريق الذي يعود إلى أكثر من مئة عام ولها سمعتها ومكانتها وهيبتها ودورها في الدفاع عن الحق والمصالح الوطنية العليا لن تسمح لأي كان النيل والتطاول على النقابة من أي جهة كانت ولأهداف مشبوهة.

ثانيا: إن النقابة قد قامت بالتحقيقات فورا واتخذت القرارات المناسبة بحق المتورطين وكذلك ملاحقة غير المحامين منهم قضائيا.

ثالثا: يؤكد مجلس النقابة على اتباع المعايير الموضوعية والعلمية والأخلاقية في مسألة امتحان الكفاءة والدخول إلى النقابة كما في جميع المواضيع المتعلقة بمصالح النقابة والمحامين.

رابعا: إن مجلس النقابة يرفض بشدة أي محاولات مشبوهة وغير مسؤولة تستهدف النقابة وشفافية عمل مجلسها. كما يهيب بالجميع الالتزام التام بالقيم والمبادىء الأخلاقية في النشر وصون أصول التخاطب. "

وطلب المجلس "الإلتزام بما يصدر عن النقابة من خلال ما ينشر على موقعها الإلكتروني حصرا".