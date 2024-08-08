living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة المحامين في طرابلس توضح حول التسجيلات المتناقلة على مجموعات التواصل الاجتماعي

8
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس ببيان، أنه "في ضوء تناقل تسجيلات على مجموعات التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات والحسابات الوهمية تتضمن تفاوضا فيما بين أحد المتبارين وبين وكيله القانوني مدير مركز التدرج والتدريب المهني المستمر، وبعد قيام بعض الصفحات والحسابات الوهمية المعروفة المصدر بنشر هذه التسجيلات وفبركة فيديو يحتوي على الكثير من الإساءات والمس بسمعة ومكانة النقابة والنقيب والأعضاء، يهمه أن يوضح الآتي:

أولا: إن نقابة المحامين في طرابلس لها تاريخها العريق الذي يعود إلى أكثر من مئة عام ولها سمعتها ومكانتها وهيبتها ودورها في الدفاع عن الحق والمصالح الوطنية العليا لن تسمح لأي كان النيل والتطاول على النقابة من أي جهة كانت ولأهداف مشبوهة.

ثانيا: إن النقابة قد قامت بالتحقيقات فورا واتخذت القرارات المناسبة بحق المتورطين وكذلك ملاحقة غير المحامين منهم قضائيا.

ثالثا: يؤكد مجلس النقابة على اتباع المعايير الموضوعية والعلمية والأخلاقية في مسألة امتحان الكفاءة والدخول إلى النقابة كما في جميع المواضيع المتعلقة بمصالح النقابة والمحامين.

رابعا: إن مجلس النقابة يرفض بشدة أي محاولات مشبوهة وغير مسؤولة تستهدف النقابة وشفافية عمل مجلسها. كما يهيب بالجميع الالتزام التام بالقيم والمبادىء الأخلاقية في النشر وصون أصول التخاطب. "

وطلب المجلس "الإلتزام بما يصدر عن النقابة من خلال ما ينشر على موقعها الإلكتروني حصرا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   