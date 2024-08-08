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اتصالٌ بين بوحبيب ونظيره النرويجي: لكبح جماح اسرائيل..

8
AUGUST
2024
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أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال، عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس أن "التصعيد الاسرائيلي هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الاميركي جوزيف بايدن لوقف اطلاق النار في غزة، والتي تبناها مجلس الأمن في قراره رقم 2735".

وندد خلال اتصال هاتفي مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، بـ"تعمّد اسرائيل استهداف المدنيين في اعتداءاتها على لبنان، في انتهاك سافر ومدان لمبادئ القوانين الدولية".

في إطار المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين لكبح جماح اسرائيل ووقف عدوانها على لبنان، تلقى بو حبيب اتصالا هاتفيا اليوم من نظيره النروجي ، تم خلاله مناقشة آخر الجهود والمساعي القائمة لتجنيب المنطقة الدخول في حرب شاملة جراء تصعيد اسرائيل الخطير في لبنان وايران وعدوانها المستمر على لبنان وغزة. 

بدوره شدد وزير خارجية النروج على أن "بلاده تسعى، مع كل الأطراف المعنية، لخفض التصعيد ومنع انفلات الأمور".

واعتبر أن "الحرص على مصلحة الفلسطينيين وعلى التوصل لوقف إطلاق نار في غزة يقتضي تجنب إشعال حرب في المنطقة". كما أكد أن "النروج، التي تولي اهتماما كبيرا بلبنان، لا ترغب في أن يكون ضحية لموجة جديدة من التصعيد والحروب في المنطقة".

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