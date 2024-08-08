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بيانٌ جديد من "طيران الشرق الأوسط" بشأن الرحلات!

8
AUGUST
2024
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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان  أن "رحلاتها للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
-    الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
06:10    02:15    بيروت    دبي    ME431
05:05    02:50    بيروت    الدوحة    ME435
16:55    12:25    بيروت    بغداد    ME321
 صباح 10 آب03:30     22:30    بيروت    كوبنهاغن    ME226
 صباح 10 آب05:50     21:15    بيروت    جدة    ME369
 صباح 10 آب08:25     22:00    بيروت    لندن    ME204
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

-    الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
20:20    18:20    كوبنهاغن    بيروت    ME225
14:25    09:55    بغداد    بيروت    ME320
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.


-    السبت 10 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
 صباح 11 آب08:25      22:00    بيروت    لندن    ME204
 صباح 11 آب 05:50      21:15    بيروت    جدة    ME369
 صباح 11 آب 05:55     21:15    بيروت    الكويت    ME403
 صباح 11 آب 05:40     20:55    بيروت    الدمام    ME443
06:10    02:15    بيروت    دبي    ME431
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

-    الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
05:05    02:50    بيروت    الدوحة    ME435
05:10    02:15    بيروت    دبي    ME431
06:50    07:40    بيروت    لارنكا    ME1272
 صباح 12 آب 03:30     22:30    بيروت    كوبنهاغن    ME226
 صباح 12 آب05:50     21:15    بيروت    جدة    ME369
 صباح 12 آب 05:55     21:15    بيروت    الكويت    ME403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

-     الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
20:20    18:20    كوبنهاغن    بيروت    ME225
16:30    12:45    جدة    بيروت    ME1368
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.


-    الإثنين 12 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
05:05    02:50    بيروت    الدوحة    ME435
06:10    02:15    بيروت    دبي    ME431
 صباح 13 آب05:50     21:15    بيروت    جدة    ME369
 صباح 13 آب 05:55    21:15    بيروت    الكويت    ME403
صباح 13 آب 11:00    22:00    بيروت    لندن    ME204
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

-    الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
05:05    02:50    بيروت    الدوحة    ME435
06:10    02:15    بيروت    دبي    ME431
 صباح 14 آب03:30    22:30    بيروت    كوبنهاغن    ME226
 صباح 14 آب 05:55     21:15    بيروت    الكويت    ME403
 صباح 14 آب 05:50     21:15    بيروت    جدة    ME369
 صباح 14 آب 05:40     20:55    بيروت    الدمام    ME443
 صباح 14 آب 08:30     22:00    بيروت    لندن    ME204
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

-    الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
20:20    18:20    كوبنهاغن    بيروت    ME225
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة ".

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