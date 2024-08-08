"أكثر من 50 عملية سرقة"... "لصٌ محترف" بقبضة القوى الأمنية

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بسرقة بطاريات السيارات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان".



وتابع، "على الفور باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديده وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته ويدعى: م. أ. (من مواليد عام 1943، سوري)".



وأضاف البيان، "بتاريخ 19-07-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة وسط بيروت أثناء تنفيذه عملية سرقة بطارية سيارة مركونة في المحلة، وضبطت بحوزته بطاريتين".

وأشار، إلى أن "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه أكثر من /50/ عملية سرقة بطاريات سيارات مركونة في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان منها: الأشرفية، البسطة، النهر، وسط بيروت، الدورة، سن الفيل، المنصورية، الحازمية، والضبية".



وختم البيان: "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".