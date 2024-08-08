"يديعوت أحرونوت": تقديرات بأنّ "الحزب" سيكون البادئ في الهجوم.. وهذا السيناريو الأسوأ لإسرائيل!

A + A -

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الخميس، إنّ "السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن معا."

وأضافت الصحيفة أنّ هناك "تقديرات للأجهزة الأمنية تشير إلى تضاؤل فرص الهجوم المزدوج من إيران وحزب الله."

وكشفت "يديعوت أحرونوت": "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن حزب الله سيكون البادئ في الهجوم."

قالت إنّ "رد إيران قد يتمثل بهجوم بمئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل."

وأردفت الصحيفة أنّ حزب الله قد يوجه ضربات رمزية ضد أهداف تقع إلى الجنوب من حيفا.

وتوقعت "يديعوت أحرونوت" أن يكون هجوم حزب الله الأوسع منذ انتهاء الحرب في عام 2006، وأنّه قد يستمر ساعات حتى أيام معدودة.