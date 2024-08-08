ما الذي يؤخّر ردّ "الحزب"؟

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ابلغت مصادر "حزب الله" الى "الجمهورية" قولها أنّ توقيت ردّ "حزب الله" على اغتيال، يتحدّد في اللحظة التي يتبدى فيه "الهدف الدسم"، وساعتئذ لن يتأخّر اتخاذ القرار باستهدافه. والسيّد حسن نصرالله كان شديد الوضوح لهذه الناحية.

وبحسب المصادر فإنّ الاسرائيليين يريدون ان يعرفوا متى سنردّ، ومتى سترد ايران وكيف، وبعض الموفدين يطلبون ان يكون الرد شكليا. وما نقوله ازاء ذلك، هو أن اسرائيل ستتلقى ردا يتناسب مع حجم جرائمها، والى ان تحين لحظة الرد، ما على اسرائيل الا ان تبقى غارقة في دائرة القلق، ومطاردة بالخوف من الانتقام الآتي حتما".