استنفار رسمي تحسّباً للأسوأ..!

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يعيش اللّبنانيون مفاعيل حرب نفسية، على وقع التهديدات الاسرائيلية ضدّ لبنان وخرقه جدار الصوت على علو منخفض في الأجواء لبث الرعب في القلوب والتهويل بأن الحرب أتية لا محالة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حتمية الرد، دون تحديد أيّ موعد يُذكر، ممّا يجعل المنطقة في حالة تأهب قصوى، ترقباً للأحداث المستجدّة.

وسط هذه الأجواء المقلقة، رأت مصادر مواكبة للتطورات الأمنية بأنها خلقت لدى غالبية اللبنانين حالة اعتراضية على كل ما يقترفه هذا العدو من جرائم وحشية ومجازر ضد المدنيين سواء في غزة والضفة أو في جنوب لبنان لدرجة احتضان المقاومة ودعمها بكل الوسائل المتاحة.

المصادر لفتت في اتصال مع جريدة "الأنباء" الالكترونية الى الاجراءات المتخذة على أكثر من صعيد لدعم صمود اللبنانيين في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية والتهويل بنقل الصراع من غزة الى لبنان.