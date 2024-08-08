living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرعب والهلع يجتاحان المستوطنين من حيفا الى حدود لبنان!

8
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في هذا الوقت يعيش المستوطنون الصهاينة هلعا ورعبا في مدنهم ومستوطناتهم من حدود لبنان الى شمال فلسطين وصولا الى حيفا وخاصة في نهاريا وعكا لكن بدأت الامور تتطور وصولا الى مدينة حيفا الكبرى وطلبت السلطات الاسرائيلية منهم ان يبقوا قريبين من ابواب الملاجىء بشكل اذا حصل اي طارىء او حادث يستطعون فورا الدخول الى الملاجىء وقد ظهر على المستوطنين الاسرائيليين حالة هلع ورعب كبيرة لانهم يشعرون ان الحرب كبيرة هذه المرة وخطيرة عليهم ونسبة لقناة تلفزيونية عربية فان 270 الف اسرائيلي تركوا هذه المناطق منذ 7 اوكتوبر وحتى اليوم وكانت الدفعة الاولى بحدود 120 الف مستوطن والان زاد العدد من نهاريا وعكا وكل القرى المحيطة بهما الى 150 الفا.

اعد العدو الاسرائيلي 50 طائرة حربية تحلق بالاجواء بشكل دائم كما قام بتجهيز راداراته لاعتراض المسيرات التابعة لحزب الله والصواريخ التابعة له ايضا لانه قبل يومين في حادثة نهاريا سقط صاروخ للقبة الصاروخية الاسرائيلية وادى الى جرح 13 مواطنا اسرائيليا.

الرد من قبل حزب الله ات لا محالة ولن يستطيع احد ايقافه ويقول حزب الله ان دولا كثيرة تحاول الاتصال به وتهدئة الاجواء لكن عندما قاموا بقصف الضاحية واستشهد الشيخ صالح العاروري ولم نرد برد صاروخي على الكيان الصهيوني ارتكبوا عدة اعتداءات وبقينا ضمن حدود المعقول اما اليوم فردنا ات كما صرح سماحة السيد حسن نصرالله ومما قاله سماحة السيد الايام والليالي والميدان بيننا والان الكلمة للميدان.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   