الرعب والهلع يجتاحان المستوطنين من حيفا الى حدود لبنان!

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في هذا الوقت يعيش المستوطنون الصهاينة هلعا ورعبا في مدنهم ومستوطناتهم من حدود لبنان الى شمال فلسطين وصولا الى حيفا وخاصة في نهاريا وعكا لكن بدأت الامور تتطور وصولا الى مدينة حيفا الكبرى وطلبت السلطات الاسرائيلية منهم ان يبقوا قريبين من ابواب الملاجىء بشكل اذا حصل اي طارىء او حادث يستطعون فورا الدخول الى الملاجىء وقد ظهر على المستوطنين الاسرائيليين حالة هلع ورعب كبيرة لانهم يشعرون ان الحرب كبيرة هذه المرة وخطيرة عليهم ونسبة لقناة تلفزيونية عربية فان 270 الف اسرائيلي تركوا هذه المناطق منذ 7 اوكتوبر وحتى اليوم وكانت الدفعة الاولى بحدود 120 الف مستوطن والان زاد العدد من نهاريا وعكا وكل القرى المحيطة بهما الى 150 الفا.

اعد العدو الاسرائيلي 50 طائرة حربية تحلق بالاجواء بشكل دائم كما قام بتجهيز راداراته لاعتراض المسيرات التابعة لحزب الله والصواريخ التابعة له ايضا لانه قبل يومين في حادثة نهاريا سقط صاروخ للقبة الصاروخية الاسرائيلية وادى الى جرح 13 مواطنا اسرائيليا.

الرد من قبل حزب الله ات لا محالة ولن يستطيع احد ايقافه ويقول حزب الله ان دولا كثيرة تحاول الاتصال به وتهدئة الاجواء لكن عندما قاموا بقصف الضاحية واستشهد الشيخ صالح العاروري ولم نرد برد صاروخي على الكيان الصهيوني ارتكبوا عدة اعتداءات وبقينا ضمن حدود المعقول اما اليوم فردنا ات كما صرح سماحة السيد حسن نصرالله ومما قاله سماحة السيد الايام والليالي والميدان بيننا والان الكلمة للميدان.