تظاهرة نسائية في إدلب تطالب بإسقاط «الجولاني» وأذرعه

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الوطن السورية: خرجت عشرات النساء في مدينة إدلب ظهر أمس الأربعاء، في تظاهرة ضد ما تسمى «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، للمطالبة بإسقاط متزعم التنظيم الإرهابي المدعو «أبو محمد الجولاني» ومجموعاته والإفراج عن المعتقلين في معتقلات «النصرة» ووقف الانتهاكات بحق المدنيين.

ورفعت النساء صوراً للمعتقلين وسط ترديد شعارات مناوئة لـ«النصرة»، وفق مصادر إعلامية معارضة، أشارت إلى خروج عشرات المواطنين يوم الإثنين الماضي في مدينة تفتناز بتظاهرة مسائية، مطالبين بإسقاط «الجولاني» وما يسمى «جهاز الأمن العام» التابع للتنظيم الإرهابي، ومطالبين بالإفراج عن المعتقلين، مرددين شعارات أبرزها مناهضة لـ«الجولاني» ومجموعاته المسلحة.