عناوين الصحف ليوم الخميس 8 آب 2024

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الأخبار: «همشري حماس»: لا عودة إلى ما قبل أكتوبر

هذا ما يمكن أن «يذهب في نصف ساعة»!

حالة التأهب ترهق العدو: جهود أميركا «الاحتوائية» لا تثمر







البناء: الحاخامات في الكيان يتوقعون الضربة القاضية بين 8 و13 آب مع ذكرى الخراب/ تقارير وتحذيرات أميركية حول تسليح نوعي قدمته روسيا لإيران لمواجهة أميركا/ المقاومة في غزة ولبنان تصعد ضرباتها واليمن يستهدف سفينة… بانتظار الرد

النهار: حمّى بلا حسم بين الديبلوماسية والاستنفار الحربي



اللواء: لبنان يدخل «ساعات الردّ».. ومفاوضات «الصفقة» تُسابق الانفجار!

خطة الطوارئ تُفْجَع بـ«نكبة الكهرباء».. وخروج أبي رميا يكشف التيار الوطني الحرّ



الديار: اكبر المعارك ستحصل بين المقاومة والاسرائيليين وهدف اسرائيل حرب اميركية ــ ايرانية

الرئيس الايراني لماكرون: الحل يكون بوقف الابادة الجماعية واطلاق النار في غزة



l'orient le jour: Yahya Sinouar, au-delà du « boucher de Khan Younès »



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: يحيى السنوار... حكاية «الرقم 1» يرويها «رفاق الزنزانة»

أسرى سابقون يرسمون لـ«الشرق الأوسط» صورة «طبَقيّة» للعقل المدبر لـ«7 أكتوبر»



الأنباء الكويتية: مرجع رسمي لـ «الأنباء»: إصرار على التحكم بزمام الأمور في «جبهة الإسناد» ووعد خارجي بتسريع الحل مقابل حصر الردّ بأقل ضرر في إسرائيل

ارتفاع التفاؤل بعدم توسع الحرب جراء مراعاة «الحزب» الوضع الداخلي للبلد

الوطن السورية: الاحتلال الأميركي استنفر قاعدتي «العمر» و«كونوكو» واستقدم مروحياته لمساندة الميليشيات … العشائر العربية تباغت «قسد» بهجوم واسع وتسيطر على بلدات شرق دير الزور