اتحاد بلديات جبل عامل: استهداف مبنى بلدية كفركلا عمل جبان يعكس مدى ضعف وغطرسة العدو

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دان "اتحاد بلديات جبل عامل"، في بيان، العدوان الاسرائيلي الأخير على بلدة كفركلا واستهداف مبنى البلدية، واشار الى انه "يوما بعد يوم يزداد العدوان الصهيوني الغاشم انتقاما وعلى طول الحرب، وذلك بتدمير المنازل والبنى التحتية الرئيسية في قرى المواجهة وغيرها، خارقا باعتداءاته كل الاعراف والمواثيق الدولية، ولم يكتف هذا العدو عند هذا الحد بل لجأ بالأمس في اعتداء واضح وصريح الى تدمير مبنى بلدية كفركلا، وهو مبنى حكومي يتبع لوزارة الداخلية والبلديات اللبنانية".

واضاف: "اننا في "اتحاد بلديات جبل عامل" نستنكر هذا العمل الجبان الذي يعكس مدى ضعف وغطرسة وطغيان هذا العدو، ونقف كاتحاد الى جانب رئيس واعضاء مجلس بلدية كفركلا واهلنا في البلدة الصامدة والصابرة، ونعلن عن تضامننا واستعدادنا الدائم لنبقى معهم نمد لهم يد العون، ونعمل سويًا بكافة مواردنا المتاحة لاستمرار الحياة وعملية التنمية المستدامة، دعمًا للصمود وكسرًا لشوكة هذا العدو الغاشم حتى تحقيق النصر في معركة الحق بالحياة والوجود الحر والكريم".