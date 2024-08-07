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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

ما صحة ما يُتداول عن مفاوضات تدور في الكواليس لتفادي الرد الإيراني على إسرائيل، أو أقلَّه للتخفيف من حدَّته، وربما تحويلِه فرصةً قد تؤدي إلى وقف النار في غزة؟

الاحتمال يعززه أمران: الأول تأخير الرد الإيراني، والثاني كثافة التسريبات حول مشاورات جانبية يشارك فيها أكثر من طرف إقليمي ودولي، من تأكيد من أحد، ولا حسم للنتائج سلباً ام إيجاباً من أحدٍ أيضاً.

أما في المقابل، فتساؤلٌ عن مصلحة بنيامين نتنياهو في اهداء الحل إلى ادارة جو بايدن المتهالكة زمنياً، على وقع الحملة الرئاسية الاميركية، فيما يواصل رئيس الوزراء الاسرائيلي التهديد والوعيد، حيناً بالقضاء التام على حماس، وأحياناً بعملية عسكرية كبرى ضد لبنان عموماً، وفي مواجهة حزب الله خصوصاً، لكن من دون أي تحديد لطبيعتها أو لموعدها أو لمداها الزمني.

وفي جديد المواقف اليوم، تأكيد من الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي أن إيران لن تبقى صامتة أبداً في مواجهة العدوان على مصالحها وأمنها، في وقت اشار القائم بأعمال الخارجية الإيرانية إلى أن رد ايران على اغتيال اسماعيل هنية في طهران سيحدث في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب.