حمية: الإجراءات المتخذة في المطار والمرافئ البحرية مدار متابعة مستمرة في ظل الظروف الراهنة

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أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى أن "الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وكذلك في المرافئ البحرية الأخرى، هي في مدار متابعة مستمرة ومتواصلة في ظل الظروف الراهنة، لا سيما في ما يتعلق بحركة المغادرين والوافدين من المطار وإليه، وكذا هي الحال بالنسبة إلى نقل البضائع عن طريق المرافئ البحرية".

أضاف حمية، عبر منصة "أكس": "إن الجهوزية قائمة لتفعيل خطط الطوارىء، في ما خص البنية التحتية التي تعنى بها الوزارة. ولأجل ذلك كله ، فإن المرحلة تتطلب تضافر الجهود لضرورة العمل على تذليل أي عقبات مالية أو إدارية".