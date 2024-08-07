أبو زيد التقى المبعوث الشخصي للرئيس بوتين: استعراض للأوضاع في لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

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كتب النائب السابق امل ابو زيد عبر صفحته:

التقيت بعد ظهر اليوم المبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين، نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف، في مكتبه بوزارة الخارجية الروسية. تم خلال اللقاء الذي دام ساعة واحدة استعراض الأوضاع المقلقة والمتفجرة في لبنان وفلسطين والشرق الأوسط. كان هناك وضوح وتكامل في التحذير من تدهور الوضع العسكري نتيجة تهور نتنياهو وعدم رغبته في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، خوفًا من المساءلة التي سيواجهها من قبل الشعب في إسرائيل.

كما تناول الحديث الاحتفال بمرور 80 عامًا على تبادل العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وروسيا، والذي سيقام بالتعاون مع سفارة لبنان في موسكو بتاريخ 9 آب في مبنى خاص يعود لوزارة الخارجية الروسية، بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين المعتمدين في روسيا.