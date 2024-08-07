لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسرا...لجنة أهالي المخطوفين أعلنت زرع "شجرة المفقود"

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أعلنت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ببيان، أنه "لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً الذي أعلنته الأمم المتحدة في 30 آب من كل سنة، سيتم زراعة "شجرة المفقود" تكريما لهؤلاء الضحايا، وإحياء لذكراهم ودعما لعائلاتهم".

وأوضحت أنها اختارت "شجرة الزيتون كونها ترمز إلى العطاء والحياة، كما ترمز إلى صلابة أهالي المفقودين وإصرارهم، على مدار 42 سنة، على حقهم بمعرفة مصائر أحبائهم".

وأكدت أنها أرادت "زيتونة المفقود رمزا دائما للأمل والسلام الحقيقي، وتذكيرا بضرورة السعي من أجل العدالة والمصالحة"، موضحة أنها ستزرع "بدعم من البعثة الدولية للصليب الأحمر، 8 أشجار زيتون في المواقع التالية: 9 آب في زحلة، 13 آب في ببنين وطرابلس، 21 آب في بنواتي، 23 آب في العزونية، 26 آب في كامد اللوز، 30 آب في بيروت (مرفأ بيروت)، 30 آب في بيروت (حديقة جبران خليل جبران)".

وأملت أن تكون "شجرة المفقود خطوة ضرورية لتحقيق المزيد من التضامن والدعم لعائلات المفقودين وفرض تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسرا (105/2018)".