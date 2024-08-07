living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسرا...لجنة أهالي المخطوفين أعلنت زرع "شجرة المفقود"

7
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ببيان، أنه "لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً الذي أعلنته الأمم المتحدة في 30 آب من كل سنة، سيتم زراعة "شجرة المفقود" تكريما لهؤلاء الضحايا، وإحياء لذكراهم ودعما لعائلاتهم".

وأوضحت أنها اختارت "شجرة الزيتون كونها ترمز إلى العطاء والحياة، كما ترمز إلى صلابة أهالي المفقودين وإصرارهم، على مدار 42 سنة، على حقهم بمعرفة مصائر أحبائهم".

وأكدت أنها أرادت "زيتونة المفقود رمزا دائما للأمل والسلام الحقيقي، وتذكيرا بضرورة السعي من أجل العدالة والمصالحة"، موضحة أنها ستزرع "بدعم من البعثة الدولية للصليب الأحمر، 8 أشجار زيتون في المواقع التالية: 9 آب في زحلة، 13 آب في ببنين وطرابلس، 21 آب في بنواتي، 23 آب في العزونية، 26 آب في كامد اللوز، 30 آب في بيروت (مرفأ بيروت)، 30 آب في بيروت (حديقة جبران خليل جبران)".

وأملت أن تكون "شجرة المفقود خطوة ضرورية لتحقيق المزيد من التضامن والدعم لعائلات المفقودين وفرض تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسرا (105/2018)".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   