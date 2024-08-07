living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خلية الازمة المركزية في الجرد الاعلى بحمدون بحثت في سبل مواجهة أزمة النزوح إذا توسعت الاعتداءات الاسرائيلية

7
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد في مركز إتحاد بلديات الجرد الأعلى - بحمدون إجتماع لخلية الأزمة المركزية في منطقة الجرد التي تضم رؤساء بلديات الاتحاد والقرى المجاورة وممثلي الأحزاب، للبحث في سبل مواجهة أزمة النزوح في حال توسع الإعتداءات الإسرائيلية، وآلية تأمين إيوائهم واحتياجاتهم من خدمات صحية ولوجستية وغيرها.

وأشار بيان للمجتمعين، الى أنهم "ترحموا على شهداء لبنان وفلسطين، وتمنوا الشفاء للجرحى. ثم جرى التشديد على ضرورة تفعيل خلايا الأزمة في البلدات والقرى، وخلق إطار تنظيمي لهذه الخلايا مركزه إتحاد البلديات".

وبعد النقاش والمداولات تم التأكيد على ما يلي:

"أولا: رفع الجهوزية الميدانية من أجل تنظيم عملية الإيواء، وتأمين كافة الخدمات اللوجستية والصحية للنازحين.

ثانيا: التواصل مع الأفران ومحطات الوقود والمحال التجارية لتأمين مخزون كاف لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ثالثا: التنسيق مع القوى الأمنية للمساعدة في تأمين أمان النازحين.

رابعا: إتفق المجتمعون على إطار ينظم العمل بين البلديات والأحزاب والمستوصفات ومراكز الرعاية الأولية والمراكز الطبية والصليب الأحمر والدفاع المدني.

خامسا: الطلب من مالكي البيوت والشقق السكنية تغليب الجانب الوطني والإنساني على المنفعة المادية، وعدم استغلال أزمة النزوح من خلال استيفاء بدلات إيجار جشعة.

سادسا: إتفق المجتمعون على ضرورة قيام البلديات بدورها في مراقبة الأسعار في المحال التجارية.

سابعا: التواصل مع الإدارات المعنية لتأمين المياه لمراكز الإيواء، ورفع النفايات ونقلها تأمينا للنظافة العامة في هذه المراكز.

ثامنا: أهاب المجتمعون بأهلنا في منطقة الجرد احتضان الإخوة النازحين من أي منطقة واعتبارهم ضيوفا، والتعامل معهم بما تقتضيه تقاليدنا في حسن الضيافة".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   