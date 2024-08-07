بري بحث تطورات الاوضاع خلال لقائه سفراء البرازيل بلجيكا وفنزويلا

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استقبل دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير البرازيل لدى لبنان تارسيسيو كوستا Tarcisio Costa حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقة الثنائية بين البلدين .

الرئيس بري استقبل ايضا السفير البلجيكي الجديد في لبنان ارنوط باول في زيارة برتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة في لبنان كما كانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة والعلاقات الثنائية بين لبنان بلجيكا .

رئيس المجلس استقبل أيضاً سفير فنزويلا في لبنان خيسوس غريغوريو غونزاليس حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفنزويلا .