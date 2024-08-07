"لبنان لا يسعى الى الحرب"... بوحبيب: على المجتمع الدولي إلزام اسرائيل بوقف عدوانها

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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سفير أستراليا لدى لبنان أندرو بارنز الذي نقل رسالة من الحكومة الاوسترالية، بشأن تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، تتمنى فيها "تجنب التصعيد العسكري وحل النزاعات والخلافات بين كل الجهات بالطرق السلمية".

وشدد الوزير بو حبيب على "أن لبنان لا يسعى الى الحرب وهو متمسك بتطبيق القرار 1701 لإرساء الهدوء على حدوده الجنوبية، لكن على المجتمع الدولي إلزام اسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وغزة".

واستقبل الوزير بوحبيب سفير كوريا الجنوبية لدى لبنان إيل بارك، الذي تشغل بلاده حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، وشدد أمامه على "أن الضغط الدولي يجب أن ينصب على اسرائيل لكي توقف عدوانها باعتبارها الجهة التي ترفض وقف اطلاق النار".

أما السفير الكوري، فدعا الى "التهدئة وضبط النفس"، وأكد "دعم بلاده التطبيق الكامل للقرار 1701 وتمديد ولاية اليونيفيل".

وفي زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامه، التقى وزير الخارجية والمغتربين سفير سلوفاكيا لدى لبنان ماريك فارغا".