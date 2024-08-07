"تلقينا طلبات من أكثر من 10 دول للمساعدة بإجلاء مواطنيها من لبنان"... تصريح "لافت" للرئيس القبرصي!

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نقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، قوله "إننا تلقينا طلبات من أكثر من 10 دول للمساعدة بإجلاء مواطنيها من لبنان في حالة تصاعد الصراع" مع إسرائيل.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها على لبنان وغزة، وفي ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأمس، أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ "ردنا آت وحدنا أو مع المحور وسيكون قويًا ومؤثرًا وفاعلًا"، مشيرًا إلى أنّ "انتظار العدو هو جزء من العقاب والمعركة".