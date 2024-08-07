رحلات طيران الشرق الاوسط من 9 الى 13 آب... هذا ما تم تعديله!

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان أن رحلاتها للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
وبالنسبة ليوم الجمعة 9 آب 2024، فالرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت وإقلاعها من بيروت:
أما بالنسبة ليوم السبت 10 آب 2024، فالرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
وبالنسبة ليوم الأحد 11 آب 2024، فالرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت واقلاعها من بيروت:
أما بالنسبة ليوم الاثنين، فالرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
وبالنسبة ليوم الثلاثاء، فالرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت وموعد اقلاعها من بيروت:
هذا، ويسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb.