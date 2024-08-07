الجماعة الإسلامية لِـ غادة ايّوب: كلامها مشروع فتنة طائفيّة

د المكتب الاعلامي لـ"الجماعة الاسلامية" في بيان على كلام النائبة غادة أيوب عن المواجهة المستمرة منذ ١٤٠٠ سنة"، معتبرا انه "مشروع فتنة يتماهى مع مشروع العدو في تدمير لبنان"، وقال: "بعد إنتشار فيديو للنائبة عن القوات اللبنانية غادة أيوب تتحدث فيه عن إستمرار المواجهة منذ ١٤٠٠ سنة، مما ترك إستياءً كبيراً في الشارع الصيداوي، خصوصا أن الكلام له دلالات خطيرة. ومنعاً لأي التباس وتداركاً لردات الفعل على هذا الكلام المرفوض شكلاً ومضموناً، أرسلنا لها إستفساراً حول مضمون كلامها، مطالبين بإصدار بيان توضيحي منها لحقيقة مقصدها وموقفها مشفوعاً بإعتذار من المسلمين وأبناء مدينة صيدا. ولكن للأسف ورغم ما تركه كلامها - الذي تدّعي أنها لا تقصد به المسلمين - من حالة غضبٍ تنذر بردّات فعل محقة تجاه هذا الكلام الإستفزازي الفتنوي، رفضت إصدار البيان التوضيحي مما يحمّلها وحزبها مسؤولية أي تداعيات، ونجد لزاماً علينا الرد لوضع النقاط على الحروف.

أولاً: إن الكلام الصادر عن السيدة أيوب وفي هذا التوقيت بالذات ونحن نخوض حرباً مع العدو الصهيوني إنما هو مشروع فتنة طائفية يتناغم مع مشروع العدو في تدمير لبنان.

ثانياً: لقد كان واضحاً ومنذ إنطلاق طوفان الأقصى أن للسيدة أيوب مواقف حادة تجاه المقاومة، وهذا حقها السياسي، أما وأن تتمادى في مواقفها للغمز من فترة هي الأقدس عند المسلمين فهذا تجاوز كل الخطوط الحمر ولن نسكت عنه أبداً.

ثالثاً: نطالب دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري برفع الحصانة النيابية عن السيدة أيوب تمهيداً لتقديم شكوى قضائية بحقها لدى الجهات المختصة بتهمة إزدراء الأديان.

رابعاً: تتحمّل السيدة أيوب ومن تمثّل مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن هذا الفعل القبيح".

وختم البيان متوجها الى أيوب بالقول: "الثقافة التي تعلمناها منذ ١٤٠٠ سنة علمتنا أصول التعامل والتواصل والحوار مع الجميع وإحترام حرية الإنسان وخصوصيته، ولم تعلمنا الكذب والنفاق ولا أن نكون ذو وجهين. وقديما قيل: إذا لم تستحي (فافعل) ما شئت".