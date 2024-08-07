أوساط أميركية تتخوّف من تهور نتنياهو بشكل مفرط!

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تتخوّف الأوساط الأميركية من تهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مفرط، ما قد يشعل بالفعل حرباً موسعة في المنطقة المتوترة منذ أشهر.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين مطلعين ان "الخوف الأميركي من تفلت الرد الإيراني بات أقل من القلق المحيط بنتنياهو وطريقة تصرفه في حال ضربت إيران إسرائيل".

كما أوضحوا أن بعض المسؤولين الإيرانيين أبلغوا الإدارة الأميركية بشكل غير مباشر عبر الحلفاء أن الرد على اغتيال زعيم حركة حماس اسماعيل هنية سيكون مدروساً ومحسوباً بدقة.

هذا ورجح مسؤول أميركي مطلع أن تتراجع إيران عن تهديداتها برد موجع على تل أبيب لاسيما بعد التحركات الأميركية العسكرية في المنطقة، بالإضافة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلت مؤخراً.