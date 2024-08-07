هاغاري: نصر الله يأخذ لبنان إلى المجهول!

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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن "زعيم جماعة حزب الله حسن نصر الله يأخذ لبنان إلى المجهول، مشيراً إلى أن كل اللبنانيين يقفون على "رِجل ونصف".



وأضاف في مقابلة مع العربية، امس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 400 من حزب الله، مشيراً إلى أنهم سيصلون إلى كل المسؤولين في الحزب.



كذلك قال إن فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل، مسؤول عن مقتل كثير من الإسرائيليين، لافتاً إلى أن الجميع يعرف أن الصاروخ الذي ضرب مجدل شمس في الجولان المحتل إيراني الصنع.

وأوضح أن "نصر الله يأخذ كل المنطقة إلى تصعيد سيتحمل مسؤوليته، وأضاف أن إسرائيل لا تريد التصعيد بالمنطقة لكنها ستتصرف بحسم على أي هجوم، مؤكداً أنها أصبحت مستعدة لأي مواجهة".



وقال إن إسرائيل ليست نفس الدولة التي كانت قبل 7 تشرين الاول وسترد على أي تهديد من أي منطقة.



وتعليقا على تعيين السنوار رئيسا لحماس قال إنه "مطلوب"، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل تفكيك قدرات حماس العسكرية، وقتل أهم قياداتها.



وأفاد بأن العملية في غزة مستمرة حتى استعادة الرهائن.



ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على الحدود مع لبنان (شمالا)، ويترقب منذ أيام ردا انتقاميا من حزب الله على اغتيال تل أبيب القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت، الثلاثاء.



ويتبادل الحزب وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الاول.



ومنذ بدء التصعيد، يعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية وتجمعات للجنود في بلدات بشمال إسرائيل، بينما تؤكد إسرائيل شنّ عمليات قصف جوي ومدفعي تطال "بنى تحتية" للحزب.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 22 عسكرياً و25 مدنياً.