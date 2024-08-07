المنطقة أمام حرب استنزاف طويلة..!

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تحمية غير مسبوقة تشهدها جبهة الجنوب في لبنان، كما العمليات النوعية المتصاعدة. فبعد أن استهدفت إسرائيل مقراً لـ"حزب الله" في الجنوب أدّى إلى استشهاد خمسة عناصر يتولون مهاماً قيادية، استهدف الحزب العمق الإسرائيلي شرق عكّا، فأُصيب عدد من الإسرائيليين نتيجة الصواريخ الاعتراضية.

هذه التحمية تسبق الرد الذي أكّد عليه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يوم أمس من جديد، والذي قال إنه سيكون "قوياً ومؤثراً وفاعلاً"، لكنه كما كان متوقعاً لم يُحدّد موعده، كما تسبق الرد الإيراني الذي أكّد عليه أيضاً نصرالله، لكنه ألمح بين السطور إلى أن إيران لن تنجرّ إلى قتال مستمر وطويل لأن هذا الأمر ليس مطلوباً منها.