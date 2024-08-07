ثكنة شراغا - عكا تحترق بطائرة "الحزب".. و20 إصابة في نهاريا بصاروخ القبة!

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على جبهة الإسناد اللبنانية صعّدت المقاومة ضرباتها وتوجّهت نحو العمق باستهداف طائرة مسيّرة انقضاضية لثكنة شراغا قرب عكا، وتسببت بإشعال الحرائق فيها، بينما فشلت القبة الحديدية باعتراضها وإسقاطها، وتسبّب أحد صواريخ القبة الحديدية الموجه لإسقاط طائرة المقاومة بإصابة قرابة الـ 20 مستوطناً في مدينة نهاريا بعد سقوطه في طريق سريع وانفجاره في إحدى السيارات.

وعن حادثة “نهاريا”، أوضح السيد نصر الله أنّ “مُسيَّراتنا ذهبت إلى شرق عكا وأحد صواريخ القبة الحديدية فشل في ملاحقة أحد الأهداف وسقط في نهاريا، وحتى الآن هناك 19 جريحًا”، وتابع “جيش العدو مُلزم بأن يوضح ما جرى في “نهاريا” لأنه ملزم بردّ، وهؤلاء “إسرائيليون”، بينما لم يعترف في مجدل شمس لأن الاستهداف كان لأهلنا العرب السوريين من الموحّدين الدروز، لأنه هناك في تضليل ومشروع فتنة”.

ولا يزال الذعر والإرباك يسيطر على كامل مفاصل الكيان الصهيوني ترقباً لرد محور المقاومة الذي سيكون مؤلماً ومتناسباً ورادعاً، وفق مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء”.

وفي سياق ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ “بلدية ديمونا جنوبي “إسرائيل” قرّرت فتح الملاجئ بعد إجراء مشاورات وتقدير للوضع الأمنيّ”.