الواقع الميداني شهد تصعيداً غير اعتيادي!

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وسط احتدام كبير واسع أشعل جبهة الجنوب وشمال إسرائيل وأدى إلى سقوط مجموعة جديدة من الكوادر الميدانية لـ”حزب الله”، كما إلى توغّل مسيّرات للحزب إلى عمق بارز في شمال إسرائيل بلغ حدود عكا، أوحى الخطاب الجديد للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ونبرته بأن “الرد القوي الآتي” سواء للحزب وحده أو ضمن ردّ جامع مع “المحور”، لا يزال مفتوحاً على توقيت مجهول أولاً، كما أن “مواصفات” الردّ وطبيعته قد لا تحمل حتمية إشعال حرب واسعة في لبنان والمنطقة، بحسب "النهار".

وإذ تعمّد نصرالله تظهير أسبوع انتظار إسرائيل للرد “على رجل ونصف” بأنه جزء من العقاب والردّ، لم تفت المراقبين دلالات إعلانه أن إيران وسوريا ليستا ملزمتين بالقتال الدائم مع إسرائيل، ولا أيضاً إصراره على إقران التشديد على أن الردّ آتٍ “بالتأني وليس بانفعال”، اذ ترك ذلك انطباعات بأن سيناريوات الحرب الكبيرة قد تكون مضخمة ولكن من دون اسقاط احتمال أن يكون نصرالله يلعب لعبة المناورة أو المخادعة حيال توقيت الردّ بما يبقي إسرائيل في واقع الانتظار المقلق.

ولذا سلطت الأضواء على الواقع الميداني الذي شهد تصعيداً غير اعتيادي، وقبيل دقائق من إلقاء نصرالله كلمته، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت بشكل قوي فوق بيروت وجبل لبنان على دفعات، بعدما دخلت جبهة الجنوب مرحلة جديدة من التصعيد في ظل استهداف “حزب الله” نهاريا في شمال إسرائيل بمسيّرات، إثر قصف اسرائيلي استهدف بلدة ميفدون وسقوط 5 مقاتلين لـ”حزب الله” وجرح طفل في الوزاني.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي الذي نقل لقطات مصوّرة، استهدفت المسيّرات الصامتة من نوع شاهد 101 ثكنة عسكرية في الخليج بين حيفا وعكا موقعة قتيلا وجريحاً. ثم هاجمت مسيّرة مستوطنة نهاريا وانفجرت فوق طريق عام، وأفاد الأعلام الإسرائيلي أن صاروخاً إسرائيلياً اعتراضياً أُطلق في اتجاه مسيّرة “حزب الله” وسقط في نهاريا وأن عدد المصابين جراء سقوطه ارتفع إلى 19.