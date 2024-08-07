الوطن السورية: محافظ لبنان الشمالي يطلب مؤازرة السلطات لإجلاء لاجئين سوريين

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الوطن السورية: في الوقت الذي استبعد فيه برنامج الأغذية العالمي عدداً من عائلاتهم في مصر من المساعدات الغذائية، طلب محافظ لبنان الشّمالي رمزي نهرا في قرار، من المدير الإقليمي لأمن الدّولة في الشّمال، المؤازرة في إجلاء اللاجئين السّوريّين غير الشّرعيّين في بلدة كرم سده اللبنانية في قضاء زغرتا، وسط دعوة وجهتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل للكسمبورغ لوقف قرار ترحيلها أسرة سورية حصلت على وضع لاجئ إلى اليونان.

وجاء في نصّ القرار: «جانب المدير الإقليمي لأمن الدّولة، للاطّلاع وتكليف مؤازرة البلديّة المعنيّة، وإبلاغ السّوريّين غير الشّرعيّين بوجوب الإخلاء خلال مهلة 15 يوماً، على أن يُصار إلى إعادة الكشف في نهاية المهلة، وفي حال عدم التقيّد إقفال المساكن المخالفة بالشّمع الأحمر والإفادة".

وسبق أن ذكر كتاباً رفعته البلديّة إلى محافظ لبنان الشّمالي بواسطة قائمقام زغرتا، إلى أن «سنداً إلى تعميم وزير الدّاخليّة والبلديّات عدد 42/ص. م. تاريخ 1 أيار 2023، والتّعميم رقم 1/2024 تاریخ 15/4/2024، وسندًا إلى تعميم محافظ لبنان الشّمالي عدد 2/2023 تاريخ 25/4/2023، وبناءً على القرار البلدي رقم 16 تاريخ 10/7/2024 المتعلّق بالموافقة على تكليف رئيس البلديّة لاتخاذ الإجراءات اللّازمة لإخلاء أماكن سكن السّوريّين المقيمين بطريقة غير شرعيّة ضمن نطاق البلدة، نرجو الموافقة على تأمين مؤازرة أمنية لإخلاء أماكن سكن السّوريّين المقيمين بطريقة غير شرعيّة ضمن نطاق بلدة كرم سده».