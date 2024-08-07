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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 آب 2024

7
AUGUST
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
كان التعليق الأبرز الذي حاز على أوسع تأييد بين الخبراء في كيان الاحتلال على اختيار يحيى السنوار رئيساً لحركة حماس بالإجماع خلفاً لرئيس الحركة إسماعيل هنية الذي اغتاله بنيامين نتنياهو في طهران أن الإجماع على السنوار هو أهم عقاب لنتنياهو وحكومته ومعهما الكيان وجيشه على عمليّة الاغتيال قبل أن تتساقط الصواريخ والطائرات المسيّرة الانتقاميّة فوق منشآت الكيان ومؤسساته.

 

كواليس
لفت انتباه المتابعين لكلمة السيد حسن نصرالله إشارته إلى أن تدمير مصانع الكيان في كل الشمال الفلسطيني التي تعادل قيمتها أكثر من 160 مليار دولار وعددها بالمئات سوف يستغرق من المقاومة ساعة واحدة ثم تصحيح المدة بالقول نصف ساعة فقط. ومصدر التوقف أمام المدة وتصحيحها معرفة المتابعين بأن السيد نصرالله يتولى منذ أربعة عقود قيادة العمل العسكري للمقاومة ويعاونه القادة الآخرون ومعلوم عنه اعتماد الدقة في ما يخصّ المعطيات العسكرية ومقدرات المقاومة. وهذا يعني الكثير معلوماتياً ولوجستياً.

 

 

 

 

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