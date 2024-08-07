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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 7 آب 2024

7
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2024
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الأخبار: حماس ترد على الاغتيال

نصرالله: قادرون على تدمير شمال الكيان في ساعة واحدة
اختراق مسيّرات المقاومة يثير جدلاً في الكيان حول أنظمة الدفاع الجوي

 

 

 


النهار: "الردّ المتأني": إبقاء إسرائيل "على رجلٍ ونصف"؟

 

 

 

 

اللواء: «توازن رعب» يدخل المواجهة في حسابات «الخسائر» القاتلة!
نصرالله لا يلتزم بوحدة الردّ على الاغتيالات الإسرائيلية.. والدبلوماسية اللبنانية تنشط لكشف مخاطر انزلاقات الاحتلال

 

 

 

 

البناء: حماس تختار بالإجماع السنوار رئيساً وخبراء الكيان يسألون نتنياهو ماذا فعلت بنا/ نصرالله: الردّ آتٍ موجعاً والانتظار عقاب… وهذه المعركة تقرّر مستقبل التوطين / ثكنة شراغا ـ عكا تحترق بطائرة للمقاومة… و20 إصابة في نهاريا بصاروخ القبة

 

 

 

الديار: سيغورنيه الى بيروت حاملا رسالة «خطيرة» عن عملية اسرائيلية استباقية
واشنطن تعتمد مرفأ جونية للاخلاء والمساعدات... والحكومة وضعت خطة ثلاثية

 

 

 


l'orient le jour: Nasrallah : Nous riposterons avec doigté plutôt qu’avec impulsivité

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: يحيى السنوار... حكاية «الرقم 1» يرويها «رفاق الزنزانة»
أسرى سابقون يرسمون «صورةً طبَقيّة» للعقل المدبر لـ«7 أكتوبر»

 

 

 

الأنباء الكويتية: ميقاتي: نأمل أن يفضي الضغط إلى نتائج مرضية في أسرع وقت ممكن
تحضيرات لبنانية للأسوأ لجهة توسُّع الحرب الإسرائيلية نصر الله: إذا انتصرت إسرائيل ليس هناك ما يمنعها من هدم «الأقصى»

 

 

 

الوطن السورية: ترحيل الدبلوماسيين وتحذير الرعايا يتواصل.. والسيد حسن: ردنا آتٍ مهما كانت العواقب … المقداد لباقري كني: نشيد بجهود إيران لوقف الجرائم الصهيونية

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