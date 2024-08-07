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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

الصدمة الموجعة يوم امس، قبل وبعد الاحتفال بذكرى مرور اسبوع على استشهاد القيادي في المقاومة فؤاد علي شكر تمثل بأمرين: الاول، تسمية قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، رئيساً للحركة خلفاً للشهيد اسماعيل هنية.



والثاني: باستهداف حزب الله مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيجور 621 في ثكنة شراغا شمال عكا، واستخدام صواريخ اكثر تطوراً.

وقال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان «الانتظار الاسرائيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ، فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودمار، ونحن نتصرف بروية وشجاعة لا بانفعال».



واضاف: الردّ آتٍ قوياً فاعلاً من ايران وحزب الله واليمن.