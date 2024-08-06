سلام: "العصا لمن عصى"...وبقوة القانون

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كتب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام عبر منصة"اكس": "العصا لمن عصى"...وبقوة القانون، بناء على توجيهاتي ومتابعتي الشخصية، نظّمت وزارة الاقتصاد- مديرية حماية المستهلك محاضر ضبط بكل من اصحاب المولدات المخالفين في الدامور الذين تصح تسميتهم عصابة المولدات، لمخالفتهم التسعيرة التي حدّدتها وزارة الطاقة، وفرض رسوم غير قانونية، تبعا لشكاوى نواب واهالي المنطقة”.

واضاف:" لكن العصابة ردت بشكل همجي متّبعةً شريعة الغاب، فقطعت الكهرباء عن اهل الدامور، مستخدمةً عبارة “بدنا نربيهم يتشكو!".

وكنب سلام:" جوابي لكم ايها المخالفون الجشعون:”العصا لمن عصى.. بقوة القانون والعدالة".

وختم الوزير سلام: "وليكن بعلم الجميع لن أتراجع قيد أنملة عن الاجراءات المتخذة بحق المخالفين، وسأعمل جاهداً لجرّهم الى العدالة ومحاسبتهم بقوة القانون… وادعو جميع المعنيين من بلديات ووزارات وأجهزة وقضاء إلى مؤازرة تحركنا لحماية المواطن المتعب وبخاصة في هذه الظروف القاهرة".