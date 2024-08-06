درغام: باسيل أراد المحافظة على آلان عون شرط المثول أمام مجلس الحكماء

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قال النائب أسعد درغام في حديث ل" هنا بيروت" أنه خلال ممارسة الحياة السياسية هناك كاريزما خاصة لكل شخص وولا مرة لم نتمكن من التعبير عن رأينا ولكن علينا دائما الالتزام برأي التكتل.

وأضاف درغام أنه ولا مرة إعتبر إبداء رأينا داخل التيار تمردا، الجميع لديه مساحة من الحرية للتعبير عن رأيهم. وأن الصورة التي يجري تعميمها عن تعاط ديكتاتوري داخل التيار غير صحيحة على الاطلاق.

وأكد درغام أن الهيئة يرأسها الرئيس المؤسس ميشال عون، والكثير لديهم ملاحظات على كيفية تأليف الهيئة أو على بعض أعضائها وهذا حق لهم، ولكن كل الملاحظات والتباينات حول الهيئة تنتفي بوجود الرئيس عون.

وأشار الى أننا كنا نبحث عن مخرج يؤكد الالتزام الحزبي من جهة والرئيس باسيل كان حريصا على النائب آلان عون وأراد المحافظة عليه، شرط الالتزام بالآلية المتبعة لجهة المثول أمام الهيئة التحكيمية.