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تعيين السيد حكمت أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة OMT

6
AUGUST
2024
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تعلن شركة OMT الرائدة في مجال الخدمات المالية عن تعيين السيد حكمت أبو زيد رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا للمحامي توفيق معوّض. ويأتي هذا التعيين في إطار التزام الشركة ومجلس إدارتها بتعزيز الحوكمة ومواكبة التطوّر المستمرّ في القطاع المالي.

يتمتّع السيد أبو زيد بخبرة وازنة في القطاع المالي، وقد تمّ تعيينه عضوًا تنفيذيًّا في مجلس إدارة OMT بعد عودته من الخارج في العام 2009، حيث عمِل على تطوير خطّة إعادة هيكلة الشركة، لتعزيز مكانتها وريادتها في تقديم الحلول المالية في لبنان. وساهم في إطلاق شعار "حدّك"، وفي تطوير شبكة وكلاء OMT وتعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص. وفي العام 2019، تولّى السيد أبو زيد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث أشرف إلى جانب السيدة جويا معوّض النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، والسيد ناجي أبو زيد الرئيس التنفيذي للشركة، على تطبيق خطّة التحوّل الرقمي في مواكبة التطوّرات التكنولوجية العالمية.

على مدى أكثر من 25 سنة، حافظت شركة OMT على دورها الريادي في القطاع المالي، وتقدّم اليوم حوالي 170 خدمة لتلبية احتياجات الزبائن عبر شبكة وكلائها التي تضمّ أكثر من 1،400 وكيل منتشرين على كافّة الأراضي اللبنانية بالإضافة إلى الفروع الرئيسية التابعة للشركة وعبر تطبيق OMT Pay.

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