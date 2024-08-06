خارجية الصين دعت رعاياها في لبنان للاستعداد لحالات الطوارئ

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حذرت السلطات الصينية مواطنيها من السفر إلى لبنان ودعت رعاياها هناك إلى "الاستعداد لحالات الطوارئ".

وأشارت وزارة الخارجية الصينية وسفارة الصين لدى بيروت في بيان مشترك، إلى تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأن الوضع في المنطقة "خطير ومعقد"، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

ودعت مواطنيها الذين يفكرون في السفر إلى لبنان قريبا إلى "توخي الحذر"، كما حذرت رعاياها والمنظمات الصينية في لبنان إلى الاستعداد لحالات الطوارئ وزيادة الإجراءات الأمنية.

وطلبت من المواطنين الاتصال بالشرطة وسفارة بكين في بيروت في حالة الطوارئ، مذكرة أن الصينيين الذين يسافرون إلى لبنان رغم التحذيرات "قد يواجهون مخاطر أمنية كبيرة".