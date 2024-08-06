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"رحلات 6 و7 و8 آب"... اليكم آخر المستجدات!

6
AUGUST
2024
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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن “رحلاتها لأيام 6 و7 و8 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

– الثلاثاء 6 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
صباح 7 آب08:35 22:00 بيروت لندن ME1204
صباح 7 آب05:35 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 7 آب06:10 02:10 بيروت دبي ME431
صباح 7 آب05:25 20:55 بيروت الدمام ME443
صباح 7 آب05:10 21:15 بيروت الكويت ME403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
14:25 12:55 بيروت بغداد ME321
صباح 8 آب09:50 22:00 بيروت لندن ME204
صباح 8 آب05:35 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 8 آب05:40 21:15 بيروت الكويت ME403

صباح 8 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
صباح 8 آب 04:10 02:15 بيروت دبي ME431
صباح 8 آب 04:35 02:50 بيروت الدوحة ME435
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
12:00 ظهراً 10:25 بغداد بيروت ME320
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

– الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
13:25 12:25 بيروت أثينا ME252

صباح 9 آب05:55 20:55 بيروت الدمام ME443
05:35 صباح 9 آب 21:15 بيروت جدة ME369
23:15 21:10 بيروت الرياض ME423
05:10 صباح 9 آب 21:15 بيروت الكويت ME403
06:10 صباح 9 آب 02:15 بيروت دبي ME431
05:05 صباح 9 آب 02:50 بيروت الدوحة ME435
09:55 صباح 9 آب 22:00 بيروت لندن ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– الخميس 8 آب 2024: الرحلة التي تم تقديم موعد إقلاعها من اسطنبول:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
07:30 09:30 بيروت اسطنبول ME1264

– الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
10:30 09:30 أثينا بيروت ME251
17:40 16:40 لارنكا بيروت ME1271
19:55 17:50 الرياض بيروت ME422
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة “.

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